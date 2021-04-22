Тегеран, , 08:17 — REGNUM 21 апреля министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Тегеран и Исламабад подпишут меморандум о взаимопонимании по развитию торговли и открытию новых трансграничных торговых центров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заявление было сделано в тот момент, когда министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши находится с официальным визитом в Тегеране. Сообщается, что глава МИД Пакистана встретится и проведёт переговоры с президентом Ирана, министром иностранных дел и спикером иранского парламента.

В заявлении отмечается, что в ходе визита между иранской и пакистанской делегациями будет подписан меморандум о взаимопонимании по развитию приграничной торговли и созданию рынков на совместных границах.

Нынешний визит министра иностранных дел Пакистана в Иран считается важным шагом в укреплении двусторонних отношений и торговли, в частности усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе.