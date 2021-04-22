Тегеран, , 08:26 — REGNUM 21 апреля глава Иранской палаты минеральной промышленности заявил, что в иранский сектор минеральной промышленности было вложено около $50 млрд иностранных инвестиций, при этом Китай готов вложить в этот сектор дополнительно $80 млрд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед корреспондентом IRNA, Бахрам Шакури подробно остановился на документе о сотрудничестве между Ираном и Китаем, заявив, что Китайская Народная Республика (КНР), как вторая по величине экономика в мире, обладает огромными возможностями для углубления экономического сотрудничества.

Он отметил, что наличие отношений с Китаем принесет пользу как Тегерану, так и Пекину, призвав воспользоваться возможностью, возникшей по итогам подписания всеобъемлющего документа о сотрудничестве между двумя странами.

Шакури подчеркнул, что Китай заинтересован во вложении инвестиций в различные секторы Ирана на сумму 450 миллиардов долларов, из которых 80 миллиардов долларов связаны с минерально-сырьевой отраслью.