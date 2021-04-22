Тегеран, , 08:20 — REGNUM 21 апреля министр иностранных дел Сербии Никола Селакович выступил в поддержку ядерной сделки Ирана, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и пожелал Исламской Республики успехов на венских переговорах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в эксклюзивном интервью IRNA, Селакович отметил: «Я хотел бы отметить, что это наша государственная позиция поддержки ядерного соглашения, которое было заключено между Ираном и западными странами».

«Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою надежду на то, что вы вновь найдете общее согласие как можно скорее. Думаю, что это действительно важно не только для вашей страны, но и для региона, а также для всего мира в целом», — подчеркнул он.

Говоря о своей встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, глава МИД Сербии заявил: «Вчера мой дорогой коллега министр иностранных дел Ирана проинформировал меня о переговорах в Вене, и я просто хочу сказать вам, что мы желаем вам большой удачи в достижении успеха на этих переговорах».

«Параллельно с этим Сербия ведет диалог по Косово и Метокии, и я хотел бы еще раз выразить нашу признательность Исламской Республике Иран за ее постоянную принципиальную поддержку Сербии в этом вопросе», — отметил он.