Мадрид, , 05:41 — REGNUM Испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона», а также итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» продолжают обсуждать перспективы проекта Суперлиги, заявил один из инициаторов начинания, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Об этом журналист итальянского спортивного телеканала Sky SportФабрицио Романо22 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Клубы «Ювентус» и «Милан» не покинули Суперлигу. «Реал Мадрид», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» всё ещё ведут переговоры, чтобы найти решение», — заявил Перес.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал», испанские и «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Но уже 20 апреля все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги. После этого о выходе из спорной инициативы также объявили «Милан», «Атлетико» и «Интер», а президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли заявил, что проект не может быть реализован после того, как его покинули все английские клубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Перес заявил, что проект футбольной Суперлиги «не умер», а находится в режиме ожидания для «изменения».

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