Владивосток, , 04:03 — REGNUM Власти Приморья ввели особый противопожарный режим на всех территориях края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В крае 21 апреля было зарегистрировано 44 природных пожара на общей площади 2768 га, в том числе на землях лесного фонда — 35 пожаров на площади 1677 га.

На утро 22 апреля два пожара были локализованы на площади 110 га и два действовали на площади 38 га. Остальные пожары потушили. Также за прошедшие сутки зафиксировали 152 термические аномалии. Всего в регионе в этот день с природными пожарами боролись более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с наступлением тепла произошло 228 лесных и ландшафтных пожаров.