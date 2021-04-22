Пекин, , 04:02 — REGNUM Более 200 млн доз вакцины от COVID-19 было введено по всему Китаю, сообщил представитель министерства здравоохранения КНР на пресс-конференции 21 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Власти учли спрос на вторую дозу при распределении вакцин по населенным пунктам, заявила пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн. Она настоятельно призвала местные власти приложить усилия по точному распределению и поставке вакцин, чтобы люди получили свою вторую дозу в течение восьми недель после первой.

С прошлого года Китай уделяет приоритетное внимание вакцинации медицинских работников против COVID-19. До сих пор уровень вакцинации среди медицинских работников превысил 80%, заявил другой чиновник из министерства Ли Дачуань.

По мере того, как новые варианты вируса продолжают появляться, Китай по-прежнему сталкивается с проблемами в предотвращении «импортных» случаев заболевания.