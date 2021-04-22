Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Источники утверждают, что американский президент уже готовит соответствующее заявление. Предположительно, объявление глава Белого дома сделает 24 апреля — в День памяти жертв геноцида армян. Источники подчеркивают, что окончательное решение Байден пока не принял. Не исключено, что американский президент просто сделает официальное заявление без легального признания геноцида.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля турецкие неправительственные организации из США призвали американского президента Джо Байдена не обвинять Турцию в геноциде армян. Они призвали не признавать геноцид, а заняться «примирением» американского общества.

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