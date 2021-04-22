Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Законопроект об ограничении продажи вооружений в Саудовскую Аравию одобрила палата представителей Конгресса США, сообщает газета The Hill.

Проект закона поддержали 350 конгрессменов, лишь 71 депутат высказался против. Отмечается, что законопроект связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Согласно документу, Вашингтону следует приостановить поставку оружия Эр-Рияду, пока администрация президента США не сможет уверенно заявить, что саудовские власти не проводят репрессии против своих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля правозащитная организация Amnesty Internation заявила, что в Саудовской Аравии снизилось количество смертных казней за последние годы.

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