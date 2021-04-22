Абакан, , 03:41 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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По его словам, глава государства сообщил о важных инициативах, касающихся новых мер поддержки отдельных категорий граждан.

«Для нашего региона большое значение имеет предложение президента о замещении коммерческих долгов субъектов России, превышающих 25% от их собственных доходов, бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года и о реструктуризации тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году на борьбу с пандемией COVID-19», — пишет Валентин Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что президент также предложил выдавать регионам инфраструктурные бюджетные кредиты.

Актуальными для Хакасии являются и меры поддержки туристической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства уделил особое внимание социальной сфере. В церемонии оглашения послания приняли участие губернаторы регионов, в том числе глава Хакасии Валентин Коновалов.

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