Пекин, , 03:41 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая потребовало приложить еще больше усилий в области управления безопасностью живописных мест уровня А по мере приближения туристического сезона, сообщает агентство Синьхуа.

В последнее время на некоторых туристических объектах произошло несколько инцидентов с безопасностью, которые привели к жертвам среди туристов и негативно повлияли на восстанавливающийся туристический рынок, говорится в циркуляре генерального управления министерства.

В ответ на это министерство потребовало, чтобы туристические объекты уровня А по всей стране установили свою пропускную способность в разумных пределах и продолжали заранее ограничивать резервы билетов, говорится в циркуляре.

Тем временем, туристическим направлениям было предложено продвигать вакцинацию от COVID-19 для своего рабочего персонала и координировать туристов в принятии мер по профилактике эпидемии и борьбе с ней, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

В циркуляре также содержался призыв приложить усилия по улучшению условий, касающихся безопасности туристов в живописных местах уровня А и усилению мер предосторожности касательно пожаров и наводнений.