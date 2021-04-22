Абакан, , 03:40 — REGNUM В арбитраж Хакасии от налоговой службы поступил иск о банкротстве, поданный к ООО «Абаканский мясокомбинат». Исковое заявление пока к производству не принято, передает ИА REGNUM.

Иск от управления ФНС по Хакасии поступил в суд 21 апреля 2021 года. Сумма претензий составила 11 051 375,14 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, мясокомбинат был создан в марте 2015 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец и директор — Павел Ромашов. В активе бизнесмена еще несколько компаний, в том числе комбикормовый завод и мясокомбинат в Красноярском крае. Управляет активами ООО «Технология», которая также принадлежит Ромашову.

Ромашов, помимо этого, владеет агропромышленной компанией «МаВР». В публикациях СМИ Павла Ромашова называли сыном одного из самых богатых людей республики, депутата Верховного Совета Владимира Ромашова, который был владельцем животноводческого комплекса «МАВР».