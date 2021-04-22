Москва, , 03:40 — REGNUM Глава Минвостокразвития и Арктики Алексей Чекунков, комментируя послание Федеральному Собранию, которое Владимир Путин озвучил 21 апреля, отметил, что на Сахалине реализуется один из самых эффективных в стране пакет по стимулированию рождаемости, который будет растиражирован на другие регионы.

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«Комплекс мер социальной поддержки и демографического развития, о которых говорил президент, являются безусловным приоритетом в нашей работе на Дальнем Востоке и в Арктике. У нас уже есть позитивный опыт в этих направлениях. Например, один из самых эффективных в стране пакет по стимулированию рождаемости реализован на Сахалине. Планируем тиражировать его в других дальневосточных регионах», — цитирует Чекункова пресс-служба правительства Сахалина.

Отметим, что из года в год в островном регионе рождаемость снижается. По данным Сахалинстата, с января по ноябрь 2020 года в области появились на свет 5080 детей, в этот же период 2019 года — 5232, 2018 года — 5580, 2017 года — 5809. Падает и численность населения на Сахалине. На 1 января 2020 года в островном регионе проживало 488,3 тыс человек, на 1 января 2019 года — 489,6 тыс. человек, на 1 января 2018 — 490,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин озвучил целый комплекс новых социальных мер поддержки в послании Федеральному собранию 21 апреля. Их реализация позволит улучшить демографическую ситуацию, считает губернатор Приморья Олег Кожемяко.