Пекин, , 03:37 — REGNUM Гигантская саламандра длиной 1,4 метра и возрастом около 50 лет была замечена в понедельник в национальном природном заповеднике города Люпань, главном экологическом барьере в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным администрации заповедника, этот вид был замечен в заповеднике впервые. Сотрудники заповедника заметили саламандру во время очистки главной водной артерии горы, реки Цзинхэ, по которой лесное бюро общественной безопасности и сотрудники администрации бросились на место, чтобы спасти животное.

Согласно предварительным измерениям, гигантская саламандра весит 20 кг, а ее голова имеет около 23 см в ширину.

«Эти виды очень придирчивы к качеству воды в своих местах обитания. Обнаружение амфибии в реке Цзинхэ свидетельствует об улучшении экологической обстановки в горном районе Люпань и его хорошем качестве воды», — сказал заместитель директора администрации заповедника Ван Шуангуй.

Редкое животное было выпущено в быстрый, богатый рыбой участок в верховьях реки Цзинхэ. Китайская гигантская саламандра является охраняемым государством видом животных в Китае второго класса. Она также была внесена в Красный список угрожаемых видов Международного союза охраны природы (МСОП).