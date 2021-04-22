Хабаровск, , 03:45 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 апреля, можно охарактеризовать ёмко: социальная политика, экология, развитие регионов, прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По-настоящему знаковым для поддержки регионального развития и финансирования строительства является решение относительно инфраструктурных кредитов.

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«Это будет особенно востребовано, в том числе, для национальных целей развития. Я бы поставил на первое место вопрос строительства жилья. У нас, в соответствии с поручениями главы государства, есть задача вывести объем строительства жилья не менее, чем 1 млн квадратных метров в год. Ключевое ограничение для ее осуществления — строительство инфраструктуры для площадок комплексной жилищной застройки. Прежде всего это микрорайон Ореховая сопка, 6 и 7 микрорайоны и другие перспективные территории в Хабаровске. Необходимо софинансирование для объектов водоснабжения и водоотведения. Все это оценивается в миллиарды рублей. Чтобы строить 1 млн квадратных метров жилья, на инфраструктуру нам необходимы минимум 7 млрд рублей. Это неподъемные деньги ни для краевой казны, ни для бюджетов застройщиков», — сказал Михаил Дегтярев.

Глава Хабаровского края добавил, что важную инициативу президент Владимир Путин выдвинул и в отношении поддержки индивидуального жилищного строительства.

«У нас уже есть флагманский проект по возведению жилья на основе деревянного домостроения. В Хабаровском крае только для многодетных семей выделено более 11 тыс. земельных участков. Но здесь прогресс до сих пор был минимальный. Потому что эти наделы не обеспечены инфраструктурой. Нет дорог, электроэнергетики, водоснабжения и отведения. Получается, если дом обходится в Хабаровском крае семье в 6 млн рублей, то на его инфраструктуру надо потратить от 800 тысяч до 1 млн рублей. Нагрузка очень серьезная. ИЖС у нас двигается небольшими шагами только потому, что не хватает денег. Вот это тоже очень важный приоритет для направления инфраструктурных кредитов на территории Хабаровского края», — пояснил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России озвучил целый комплекс новых социальных мер поддержки в послании Федеральному собранию 21 апреля. Их реализация позволит улучшить демографическую ситуацию, считает губернатор Приморья Олег Кожемяко.