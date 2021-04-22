Сучжоу, Китай, , 03:29 — REGNUM Город Сучжоу в восточно-китайской провинции Цзянсу имеет самые длинные в стране маршруты беспилотных автобусов общей протяженностью около 15,3 км, сообщает агентство Синьхуа.

Недавний отчет об эксплуатации первого в Китае беспилотного автобусного маршрута с использованием технологий 5G был совместно выпущен китайским филиалом CB Insights, China Mobile и пекинской технологической фирмой. В октябре 2020 года Китай запустил свой первый беспилотный автобусный маршрут с использованием сетей 5G в Сучжоу и предложил эту услугу бесплатно жителям города.

В настоящее время в Сучжоу есть четыре беспилотных автобусных маршрута. Первый в городе беспилотный автобусный маршрут достиг общего эксплуатационного пробега более 15 тыс. км и обслужил более 11 тыс. пассажиров, при этом среднесуточное количество пассажиров составило около 116, говорится в сообщении.

В настоящее время четыре страны — Китай, США, Финляндия и Германия — эксплуатируют беспилотные автобусы на дорогах общего пользования. Общая протяженность таких автобусных маршрутов в Китае составила 54,6 км, что является самым длинным в мире.

Предполагается, что к 2022 году Китай увеличит число беспилотных автобусных маршрутов до более чем 60, а общая протяженность их превысит 300 км.