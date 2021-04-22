Лхаса, Китай, , 03:22 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая построит три новых аэропорта в рамках дальнейшего совершенствования комплексной транспортной системы региона, сообщает Управление гражданской авиации Китая (CAAC), передает 20 апреля агентство Синьхуа.

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР одобрила строительство трех новых аэропортов и расширение аэропорта «Гонггар» в столице Тибета городе Лхаса, сообщили в CAAC.

Три новых аэропорта будут расположены соответственно в поветах Лхунцзе, Тингри и Буранг. Проект расширения будет включать строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Гонггар».

Общий объем инвестиций в проект, как ожидается, превысит 13,6 млрд юаней (около $2,09 млрд). Проект направлен на более полное удовлетворение спроса местных жителей на поездки, аварийно-спасательные работы и социально-экономическое развитие региона.

Транспорт долгое время был узким местом, сдерживающим развитие Тибета, поскольку регион расположен на Тибетском нагорье со сложными географическими условиями для строительства дорог.

С конца 2012 года Китай наращивает инвестиции в инфраструктуру Тибета. Тибет запустил в общей сложности 130 воздушных маршрутов, которые связывают регион с 61 городом. Количество пассажирских рейсов, совершенных через эти аэропорты, в 2020 году составило 5,18 млн.