Владивосток, , 03:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин озвучил целый комплекс новых социальных мер поддержки в послании Федеральному собранию 21 апреля. Их реализация позволит улучшить демографическую ситуацию, считает губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Одной из самых важных тем послания президента Владимира Путина стала медицина.⠀

«Расширение кампании по вакцинации от коронавируса, восстановление плановой госпитализации, развитие первичного звена здравоохранения и службы скорой медпомощи. Все эти меры, обозначенные президентом, имеют большое значение для Приморья. Мы уже ведём эту работу и будем дальше её усиливать при поддержке федерального центра», — отметил губернатор.

Глава государства анонсировал новые выплаты на детей. В Приморье новыми мерами соцподдержки смогут воспользоваться около 50 тыс. семей.

«Считаю, что для матерей эти новые меры социальной поддержки будут значительным подспорьем. Они будут влиять на численность населения, возможность семьи иметь второго, третьего ребенка. Это позволит решить стратегический вопрос для страны — демографии», — прокомментировал послание Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ ещё раз подчеркнул, что сегодня на первый план выходят вопросы семьи, взаимовыручки, милосердия и сплоченности, те базовые морально-нравственные ценности, на которых строится наше общество и которые всегда делали нас сильнее. Так прокомментировал послание Федеральному собранию, председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.