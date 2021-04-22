Омск, , 03:21 — REGNUM В церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию принял участие губернатор Омской области Александр Бурков. Глава региона прокомментировал послание. Комментарий Буркова приводится на официальном сайте регионального правительства.

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«Для меня, как для руководителя региона, прозвучало важное направление — это поддержка развития субъектов Российской Федерации. Озвучен очень большой портфель предложений. Это касается в первую очередь крупных инфраструктурных проектов и их кредитования под низкие проценты», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что это важное решение для Омской области — как для строительства Северного обхода вокруг Омска, так и для реализации проекта аэропорта «Федоровка» и Иртышской набережной.

Считает важным губернатор и поддержку в виде бюджетных кредитов. По его словам, Омская область за последние несколько лет снизила долговую нагрузку по кредитам на 20%:

«Теперь появится возможность перераспределить дополнительные средства на развитие за счёт замены части коммерческих кредитов бюджетными. Что даст нам экономию на уплате процентов по кредитам на сумму не менее 500 млн ежегодно».

Важной глава региона назвал поддержку детей, сферы образования и здравоохранения, о чёт также было много сказано в послании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 апреля. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере.

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