Санкт-Петербург, , 03:20 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к АО «Невская мануфактура». Дело, в котором истец требует восстановить историческое здание, которое пострадало от сильного пожара 12 апреля 2021 года, пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление в суд было подано ещё 20 апреля, то есть спустя восемь дней после начала сильного пожара, который уничтожил часть здания. Дата первого заседания по делу пока не назначена.

Комитет требует от собственника в течение полугода с даты вступления в законную силу решения провести комплекс восстановительно-противоаварийных работ на объекте культурного наследия, которым является здание. В реестре оно известно под названием «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Ещё 48 месяцев будет отведено ответчику на реставрацию объекта. В случае неисполнения решения ответчика будут мотивировать судебной неустойкой.

Напомним, пожар в здании 1861 года постройки произошёл 12 апреля 2021 года. В нём обрушились внутренние перегородки и кровля. Во время тушения погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в июне 1996 года для управления недвижимостью. Ею руководит Максим Макеев, назначенный на должность гендиректора 9 февраля 2021 года. Уставный капитал — более 2,5 млн рублей.