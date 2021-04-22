Штат Калифорния, США, , 03:59 — REGNUM В Калифорнии (США) 20 апреля на 92-м году жизни умер знаменитый американский режиссёр и продюсер Монте Хеллман. Об этом со ссылкой на его дочь, актрису и продюсера Мелиссу Хеллман сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По его информации, Хеллман скончался в медицинском центре Эйзенхауэра в Палм-Дезерт, куда его госпитализировали после падения в собственном доме.

Монте Хеллман (Монти Джей Химмельман) родился в Нью-Йорке в 1932 году, изучал в Стэнфордском университете театральное искусство. В кино дебютировал в 1959 году с фильмом «Зверь из пещеры с приведениями».

Одной из лучших работ Хеллмана, который считается в США культовым режиссёром, является фильм «Двухполосное шоссе» (1971), который в 2012 году внесли в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США. В 60-х он снял с актёром Джеком Николсоном такие фильмы, как вестерны «Перестрелка» и «Побег в никуда», приключенческий фильм «Полёт к ярости» и военную драму «В ад с чёрного хода». Наиболее известной продюсерской работой Хеллмана является фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992).