Пекин, , 03:17 — REGNUM Китай планирует утвердить к использованию первую зарубежную вакцину против COVID-19 до июля, сообщают инсайдеры, посвященные в этот вопрос, передает 20 апреля агентство Синьхуа.

Данные клинических испытаний вакцины, произведенной немецкой компанией BioNTech SE, находятся под пристальным вниманием, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, добавив, что внутреннее распространение вакцины, как ожидается, получит зеленый свет в течение следующих десяти недель.

BioNTech согласилась сотрудничать с Shanghai Fosun Pharma для доставки 100 млн доз своей вакцины в Китай в 2021 году, ожидая одобрения, говорится в сообщении.