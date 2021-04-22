Вашингтон, , 03:16 — REGNUM В переговорах по иранской ядерной программе в столице Австрии Вене наблюдается некоторый прогресс, заявил представитель Госдепа США в ходе телефонного брифинга.

«Мы добились некоторого прогресса, однако мы не находимся в ситуации, которая радикально отличалась бы от той, в которой мы были по итогам первого раунда переговоров», — заявил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что Вашингтон теперь якобы понимает, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к Совместному всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Тем не менее в Госдепе США подчеркнули, что в отношениях между Вашингтоном и Тегераном есть важные противоречия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в австрийской Вене завершилось заседание совместной комиссии по СВПД. Представители Ирана заявили, что диалог между делегатами был продуктивным. При этом в Тегеране отметили, что Исламская Республика намерена прекращать переговоры, если переговорный процесс будет неконструктивным.

Читайте ранее в этом сюжете: В австрийской столице завершилось заседание совместной комиссии по СВПД