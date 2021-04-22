Пекин, , 03:14 — REGNUM Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшим в мире рынком «умных» домашних устройств уже к концу 2024 года, говорится в промышленном отчете, передает агентство Синьхуа.

Ожидается, что поставки китайских «умных» домашних устройств достигают 36,4% от общего объема мировых поставок в 2024 году и будут еще больше расширяться, чтобы занять 38,4% мировой доли в 2025 году, показали данные исследовательской компании Global market research firm International Data Corporation (IDC).

Совокупные годовые темпы роста поставок «умных» домашних устройств в Китае, как ожидается, достигнет 21,9% в ближайшие пять лет, сообщает IDC.

Фирма объяснила бурный рост рынка такими причинами, как увеличение численности населения и семейной базы Китая, более эффективное строительство сетевой инфраструктуры и более активное продвижение цифровой трансформации.

В 2020 году мировые поставки умных домашних устройств достигли 801,5 млн единиц, а доля китайского рынка составила 25,5%, свидетельствуют данные IDC.