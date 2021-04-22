Пекин, , 03:09 — REGNUM К концу марта текущего года частные фонды Китая управляли в общей сложности 17,22 трлн юаней (около $2,64 трлн) средств, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Ассоциации по управлению активами Китая (AMAC), отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг, этот показатель вырос на 58,8 млрд юаней или на 0,34% по сравнению с концом предыдущего месяца.

По данным AMAC, в конце марта Китай располагал 102 852 частными фондами, что на 2084 фонда или 2,07% больше, чем в конце февраля. По данным AMAC, к концу марта количество учреждений, управлявших этими фондами, снизилось на 0,37% в месячном исчислении до 24 533 единиц.