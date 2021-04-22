Владивосток, , 03:13 — REGNUM Президент РФ ещё раз подчеркнул, что сегодня на первый план выходят вопросы семьи, взаимовыручки, милосердия и сплоченности, те базовые морально-нравственные ценности, на которых строится наше общество и которые всегда делали нас сильнее. Так прокомментировал послание Федеральному собранию, которое Владимир Путин озвучил 21 апреля, председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

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По словам спикера краевого парламента, прозвучавшее послание Владимира Путина стало обращением ко всем жителям страны, к каждому гражданину. Ключевое внимание было уделено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной сфере, экономике, развитию инфраструктуры регионов.

«Новые социальные инициативы главы государства по созданию целостной системы поддержки семей с детьми, молодых мам, дистанционному предоставлению госуслуг, внедрению принципов социального казначейства, восстановлению рынка труда, росту реальных доходов граждан, расширению возможностей для получения образования, повышению доступности оздоровления и отдыха детей, а также качественному развитию здравоохранения и обновлению его материально-технической базы, в целом, внимание к здоровью нации — это то, что прописано в Конституции, в тех поправках, которые были внесены в основной закон страны по предложению президента. Послание Федеральному собранию определяет ключевые направления законодательной деятельности на ближайшее время и стратегическую перспективу. Задачи президентом поставлены. Они требуют динамичных решений и действий. Начинаем работать», — цитирует Александра Ролика пресс-службе Законодательного собрания Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), комментируя послание президента Федеральному собранию, с сожалением отметил, что тема развития Дальнего Востока практически не была затронута. Корниенко уверен, что с 2013 года результатов в развитии ДФО добиться не удалось.