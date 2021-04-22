Пекин, , 03:07 — REGNUM Компания China Energy Investment Corporation, являющаяся ведущим энергетическим предприятием Китая, в первом квартале этого года обеспечила быстрый рост производства электроэнергии, а также добычи и продаж угля, сообщает агентство Синьхуа.

Производство электроэнергии компанией выросло на 25% в годовом исчислении до 260,2 млрд кВт/ч за первые три месяца этого года, достигнув рекордного уровня за этот период, сообщил пресс-секретарь компании Чжан Юйсин.

По словам Чжана, добыча угля компанией достигла 141 млн тонн, что на 5,9% больше, чем в прошлом году, а продажи угля выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 196 млн тонн.

В этот период компания также ускорила строительство новых энергетических проектов на фоне усилий Китая по сокращению выбросов углекислого газа. Инвестиции в новые энергетические проекты выросли на 34,2% в годовом исчислении до 10,68 млрд юаней (около $1,63 млрд).