Пекин, , 03:02 — REGNUM Согласно опросу, проведенному газетой China Youth Daily, новые выпускники китайских колледжей проявили интерес к более широкому кругу профессий, сообщает агентство Синьхуа.

Опрос 1690 новых выпускников показал, что рабочие места с большей стабильностью или большей гибкостью, а также те рабочие места, что находятся в развивающихся отраслях, являются предпочтительными для студентов.

В частности, 61% опрошенных хотели бы иметь относительно стабильную работу, такую как учитель или государственный служащий, 49% могут также продолжить карьеру в отраслях с большей гибкостью, например в Интернете или сфере недвижимости, а 41% будут работать в новых развивающихся отраслях, таких как прямые трансляции по интернету.

В ходе опроса 65,3% опрошенных заявили, что большинство будущих выпускников, которых они знают, получили предложения о работе. Также выяснилось, что 37,8% студентов не планируют работать в многолюдных крупных городах, а 30,9% опрошенных склонны начинать свою карьеру с низового уровня.