Санкт-Петербург, , 03:01 — REGNUM Тендер на выбор банка, в котором будет оформлен кредит для нужд ГУП «Петербургский метрополитен», состоялся. Более 5,92 млрд рублей кредита будут направлены на рефинансирование долга по генеральному кредитному договору от 2017 года, передаёт ИА REGNUM.

В аукционе приняли участие три банка, но наиболее привлекательными для госзаказчика условия оказались у ПАО «Банк «Санкт-Петербург», с которым и планируется подписать контракт. Стоимость услуги составит 1 092 909 959,99 рубля при начальной цене чуть больше 1,263 млрд рублей. Кредит в размере почти 6 млрд рублей должны предоставить не позднее 30 апреля 2021 года.

Гасить основной долг по кредиту планируется средствами субсидии, выделенной на увеличение уставного фонда ГУП из бюджета региона.

Напомним, у Санкт-Петербургв государственный долг не превышает 14% от объема собственных доходов, что позволит региону рассчитывать на бюджетный кредит на строительство инфраструктуры и соцобъектов. О новом виде поддержки заявил в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.