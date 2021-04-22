Пекин, , 02:58 — REGNUM Единственный ориентированный на политику страховщик Китая, специализирующийся на страховании экспортных кредитов, зафиксировал устойчивый рост бизнеса в первом квартале 2021 года, поскольку он усиливает поддержку компаний, помогающих им справляться с зарубежными рисками.

Китайская экспортная кредитная страховая корпорация, также известная как SINOSURE, за этот период застраховала предприятия на сумму около $186,81 млрд, что на 27,6% в годовом исчислении, сообщает компания. SINOSURE обслужила почти 133 тыс. клиентов за первые три месяца, что на 21,6% больше, чем годом ранее.

SINOSURE — это финансируемая государством и ориентированная на политику страховая компания, направленная на содействие внешнеэкономическому и торговому развитию, а также сотрудничеству Китая. Она была официально запущена в 2001 году. Сеть обслуживания компании сейчас охватывает всю страну.