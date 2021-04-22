Иерусалим, , 02:56 — REGNUM Звуки взрывов услышали жители некоторых районов Израиля в ночь на 22 апреля, сообщает газета Times of Israel.

Они начали раздаться после сигналов воздушной тревоги на севере пустыни Негев. Информация о взрывах поступает из Иерусалима и ряда других населенных пунктов в центральной части государства. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Палестины. Израильские военные заявили об одной ракете, упавшей на территории их страны.

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