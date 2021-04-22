Пекин, , 02:55 — REGNUM Около 2,48 млн инвесторов открыли счета для торговли акциями на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах в марте в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

По данным компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (CSDC), этот показатель увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу марта число инвесторов со счетами A-share превысило 183,9 млн единиц.

По данным CSDC, в 2020 году на фондовом рынке страны появилось около 18,02 млн новых инвесторов. Их число выросло на 36,04% по сравнению с 2019 годом и достигло рекордного уровня с 2017 года.