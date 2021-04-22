Пекин, , 02:49 — REGNUM Согласно официальным данным, в первом квартале текущего года в Китае наблюдался ускоренный рост объемов добычи природного газа, сообщает агентство Синьхуа.

Добыча природного газа в стране за этот период выросла на 13,1% в годовом исчислении до 53,3 млрд кубометров, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.

По сравнению с уровнем 2019 года этот показатель вырос на 23,4%, при том, что средний уровень роста в первом квартале 2020 и 2021 годов составил 11,1%

Только в марте добыча природного газа в Китае составила 18,5 млрд кубометров, что на 12,1% больше в годовом исчисление, а среднесуточная добыча составила 600 млн кубометров.

Импорт природного газа в страну в первом квартале вырос на 19,6% в годовом исчислении до 29,39 млн тонн.