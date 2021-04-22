Москва, , 02:47 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), комментирую ИА REGNUM послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, с сожалением отметил, что тема развития Дальнего Востока практически не была затронута. Корниенко уверен, что с 2013 года результатов в развитии ДФО добиться не удалось.

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«С сожалением вынужден также отметить, что тема развития Дальнего Востока, являющаяся основным предметом моей работы в Государственной думе, практически не была затронута. Президент РФ высказал свое мнение о необходимости ускоренной газификации регионов России, их стратегического развития и реструктуризации бюджетных кредитов, что, без сомнения, касается и Дальневосточного федерального округа. Однако конкретных напутственных слов и предложений в отношении развития Дальнего Востока как особо отдаленной от федерального центра местности мы не услышали.

Несмотря на то, что вопрос развития Дальнего Востока красной нитью проходит сквозь всю нашу государственную политику с 2013 года, значимых и видимых на практике результатов добиться к настоящему дню не удалось», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 апреля предложил провести реструктуризацию кредитов, предоставленных в 2020 году регионам для борьбы с пандемией.