Пекин, , 02:47 — REGNUM Крупнейшие порты Китая отчитались о росте контейнерных перевозок в начале апреля, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Ассоциации портов и гаваней Китая, с 1 по 10 апреля оборот контейнеров в восьми ключевых портах Китая увеличился на 14,2% в годовом исчислении.

В частности, объем контейнерных перевозок во внешней торговле вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ассоциации, темпы роста внешней торговли в портах Шэньчжэня и Сямыни превысили 30%.

Бум контейнерных перевозок во внешней торговле Китая произошел на фоне быстрого роста экспорта страны, который в первом квартале этого года увеличился на 38,7% в годовом исчислении.