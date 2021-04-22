Москва, , 02:39 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он озвучил 21 апреля, отличалось от предыдущих тем, что затрагивало текущую повестку дня — борьбу с коронавирусной инфекцией и связанную с ней модернизацию системы здравоохранения, а также положение Российской Федерации на международной арене и обострившуюся внешнеполитическую обстановку, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).

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«Уверен, граждане оценят меры, предложенные президентом РФ для поддержки семей, имеющих детей. Среди них выплаты на детей от трех до семи лет включительно, выплаты родителям-получателям алиментов на детей от восьми до шестнадцати лет, а также выплата семьям с детьми-школьниками.

Считаю безусловно значимыми меры государственной поддержки сфер образования и науки, озвученные президентов РФ в ходе послания: закупка школьных автобусов, стимулирование деятельности педагогических работников, открытие дополнительных бюджетных мест, выделение средств на развитие научного потенциала страны и многие другие», — сказал депутат.

Корниенко отметил, что в послании президент не затронул тему поддержки пенсионеров.

«К сожалению, не прозвучало слов поддержки в адрес людей пенсионного возраста. Хотелось бы услышать о столь необходимой сейчас, как и всегда, индексации пенсий работающим пенсионерам и иных мерах социальной помощи пожилых граждан.

Надеюсь на то, что предложенные президентом РФ меры будут реализованы в полном объеме и принесут свои плоды в процессе достижения целей развития нашей страны», — прокомментировал Алексей Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будут назначены выплаты, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.