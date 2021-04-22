Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Новую оговорку допустил в своей речи американский президент Джо Байден 21 апреля на выступлении по ситуации с коронавирусом в США.

Глава Белого дома произнес слово «салун» вместо слова «салон», пытаясь рассказать об одном из салонов красоты в штате Огайо, который принял активное участие в вакцинации от COVID-19.

«Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и клиенты привились. На выходе из салуна, работники… Салун?.. Салон… Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона работники помогали посетителям записываться и записывать их родственников на вакцинацию», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Джо Байден назвал «президентом США», американского вице-президента Камалу Харрис. 15 апреля глава Белого дома неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден не смог выговорить фамилию Путина