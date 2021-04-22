Шадринск, Курганская область, , 02:26 — REGNUM В курганском городе Шадринске с 1 июня 2021 года закрываются две библиотеки — им. В. И. Юровских на ул. Фабричная, 20 и им. Д. Н. Мамина-Сибиряка на ул. Ломоносова, 12. Целесообразность оптимизации муниципальной централизованной библиотечной сети обсудили депутаты гордумы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На сегодня в Шадринске насчитывается семь муниципальных публичных библиотек системы Минкульта России и 27 библиотек других ведомств. Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку — 10 тысяч 665 человек. Тем временем, для сравнения, в Екатеринбурге действует 15 публичных библиотек на почти 1,5 млн жителей, в тюменском городе Ишиме, равном Шадринску по численности населения, работает четыре библиотеки.

Библиотеку им. В. И. Юровских в Шадринске за 2020 год посетили в среднем менее 35 читателей в рабочий день, а читателями библиотеки им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, по данным на первый квартал 2021 года, являются всего 340 шадринцев. При этом бюджетные расходы на каждую библиотеку составляют почти миллион рублей в год. При оптимизации библиотекари перейдут работать в другие учреждения, один работник в силу возраста сможет уйти на заслуженных отдых. Книги также будут переданы в другие библиотеки.

А здания закрывающихся библиотек планируется передать под реализацию социально-ориентированных проектов, к примеру, здание на ул. Фабричная, 20 могут передать Центру помощи материнству и детству «Дар».

Ликвидация двух городских библиотек производится в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ — на одну библиотеку 20 тыс. человек с транспортной доступностью не более 30−40 минут, а также с планом оздоровления и оптимизации расходов городского бюджета, отмечают в мэрии Шадринска. Местные парламентарии большинством голосов поддержали инициативу горадминистрации. Библиотеки будут закрыты.