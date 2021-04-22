Красноярск, , 03:51 — REGNUM В четверг, 22 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +3…+5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было — 5 °C.

Ночью с 22 на 23 апреля ожидается до −6…−3 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В пятницу, 23 апреля, в Красноярске до +6…+8 °C днём и −1…+2 °C ночью. Небольшая облачность, ночью временами дождь.

В субботу, 24 апреля, в Красноярске ожидается до +6…+8 °C днём. Ночью — до 0…+2 °C. Облачно, небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 апреля на юге Таймырского МР ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 27 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

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