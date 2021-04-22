Бразилиа, , 02:19 — REGNUM В Бразилии с начала пандемии выявлено 14 122 795 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 79 719. Об этом 21 апреля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Также в стране было зафиксировано 12 646 132 факта выздоровления от коронавирусной инфекции. Кроме того, за весь период наблюдений за распространением COVID-19 от осложнений при указанном заболевании в Бразилии скончались 381 475 пациентов.

За истекшие 24 часа этот показатель увеличился на 3472 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) попросило Федеральный верховный суд страны продлить рассмотрение заявки на импорт российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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