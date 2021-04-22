Гавана, , 02:13 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1006 зараженных коронавирусом нового типа, пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 96 760. Также за минувшие сутки в республике скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 547 человек.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что в республике зафиксировали стремительное распространение южноафриканского штамма SARS-CoV-2. Он не исключил, что на Кубе придется ужесточить ряд карантинных ограничений.