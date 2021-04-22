Мадрид, , 02:20 — REGNUM Проект футбольной Суперлиги «не умер», а находится в режиме ожидания для «изменения», заявил один из инициаторов начинания, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Об этом журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо 22 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Проект Суперлиги не умер, мы продолжим работу над этим проектом. Сейчас он в режиме ожидания», — заявил Перес.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал», испанские и «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер». Но уже 20 апреля все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги. После этого из проекта вышли «Милан», «Атлетико» и «Интер».

Как сообщало ИА REGNUM, президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли заявил, что проект футбольной Суперлиги не может быть реализован после того, как из него вышли все английские клубы.

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