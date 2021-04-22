Нью-Йорк, США, , 02:19 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США прервали трёхдневное снижение и завершили торги 21 апреля ростом на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики. Больше других прибавил Nasdaq — 1,19%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones поднялся на 316,01 пункта (0,93%), до уровня 34 137,31 пункта. S&P 500 прибавил 38,48 пункта (0,93%), поднявшись до уровня 4173,42 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 163,95 пункта (1,19%), поднявшись до уровня 13 950,22 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,32, до уровня $61,06 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 апреля снижением на фоне опасений из-за распространения коронавируса, возможного роста инфляции и других рисков.

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