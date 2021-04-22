Могадишо, , 01:38 — REGNUM Не менее четырех человек погибли в результате минометного обстрела сомалийской столицы Могадишо, сообщает пресс-служба национальной армии Сомали.

По ее данным, террористы из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обстреляли несколько районов Могадишо. В результате обстрела погибли четыре человека.

«Еще несколько человек получили ранения в результате нападения», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля национальная армия Сомали ликвидировала 25 террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они уничтожили лагерь боевиков, планировавших серию терактов в штате Хиршабель.