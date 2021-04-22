Рим, , 01:23 — REGNUM Выходец из Албании Эндри Элеци, который является сообщником организатора теракта 2016 года во французском городе Ницца, арестован в Италии. Об этом 21 апреля сообщила Corriere della Sera.

Его задержали в окрестностях итальянского города Казерта на юге Апеннин. Элеци подозревают, что он снабдил террориста Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года грузовой автомобиль врезался в толпу на набережной в Ницце в момент массовых праздничных гуляний. В результате теракта погибли 86 человек и еще 434 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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