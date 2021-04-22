Киев, , 01:03 — REGNUM Возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT призвали рассмотреть Евросоюз украинские власти. Об этом 21 апреля заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

Инициатива была выдвинута на встрече министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля. По словам Кулебы, это ограничение должно быть включено в новый пакет экономических санкций против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что Россия в случае ее отключения от системы SWIFT прибегнет к использованию альтернативных возможностей. Однако, он отметил, что вопрос об альтернативных системах еще не обсуждался в Москве.

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