Анкара, , 02:20 — REGNUM Министерство обороны США (Пентагон) 21 апреля уведомило Анкару о том, что Турция официально исключена из программы F-35. Американская сторона не поделилась подробностями своего решения. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Представитель пентагона отметил, что действие совместного меморандума, подписанного Турцией 26 января 2007 года, был приостановлено. Турция не была включена в текст нового меморандума по закупкам истребителей F-35.

Соглашение 2006 года было пересмотрено с 8 оставшимися партнерами, и в программу не был включён ни один новый участник.

Напомним, Турция присоединилась к совместной программе наступательных самолетов F-35. Участниками программы стали Турция, а также США, Великобритания и другие страны Европы.