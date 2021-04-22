Париж, , 00:48 — REGNUM Заключительный, третий по счету, этап испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции начала французско-австрийская биотехническая компания Valneva. Об этом 21 апреля сообщается на сайте организации.

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Препарат, получивший наименование VLA2001, сравнят с вакциной Vaxzevria, созданной совместно британско-шведской фармкоманией AstraZeneca и Оксфордским университетом

Исследования будут проходить в Великобритании и охватят около четырех тысяч добровольцев, каждому из которых сделают по два укола. В Valneva отмечают, что их разработка является «единственной в ЕС инактивированной кандидатной вакциной» против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля во Франции начались испытания вакцины Xav-19, созданной французской фармкомпаней Xenothera для борьбы с COVID-19.

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