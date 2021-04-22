Берлин, , 03:51 — REGNUM Министр европейских дел Германии Майкл Рот 21 апреля заявил, что «никто в Европе не может поддерживать фантазии об изменении границ.

В интервью для Deutsche Welle политик заявил, что «изменение границ не решит ни одну из проблем Западных Балкан, а наоборот, откроет сосуд Пандоры, полный конфликтов».

По словам Рота, настоящее и будущее Западных Балкан (выделяемый в Европе и США регион, включающий все субъекты бывшей Югославии, кроме Хорватии, Словении и Воеводины, а также Албанию). Страны Западных Балкан являются и остаются многоконфессиональными и многонациональными, и это является предпосылкой мира, процветания и демократии.

Напомним, появление в боснийских и хорватских СМИ сообщений о том, что премьер-министр Словении Янез Янша якобы предоставил план о завершении распада Югославии путем формирования «Великой Албании» и «Великой Сербии» — присоединения Косово к Албании и Республики Сербской к Сербии — вызвали шквал заявлений против изменения границ в регионе Западные Балканы. Правительство Словении дистанцировалось от таких планов.

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