Тирана, , 11:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 апреля обратился к правительству Албании с видео-обращением по случаю открытия регионального госпиталя в албанском городе Фиер.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, госпиталь был построен на средства Турции и Эрдоган назвал это «знаком бескорыстной дружбы» между двумя странами и подчеркнул, что в госпитале созданы «современные условия».

По словам турецкого лидера, Турция сделала для Албании всё, поддержав её в борьбе с пандемией и после разрушительных землетрясений 2019 года, и продолжит поддерживать эту страну.

Политик также поздравил католика-премьер-министра Албании Эди Раму, министров и других граждан Албании со священным для мусульман месяцем Рамазаном.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган открыл больницу дружбы Турция — Албания