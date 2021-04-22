Вашингтон, , 00:37 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер фильма по мотивам игры Werewolves Within компании Ubisoft. Ролик был опубликован 21 апреля на YouTube-канале кинокомпании IFC Films.

Фильм выйдет в кинопрокат 25 июня 2021 года, на потоковых сервисах он появится через неделю — 2 июля. Главные роли в картине исполнят Милана Вайнтруб («Это мы»), Шайенн Джексон («Наследники 3») и Микаэла Уоткинс («Без обязательств»).

Напомним, релиз многопользовательской игры Werewolves Within в стиле «Мафии» для гарнитур виртуальной реальности Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR состоялся 6 декабря 2016 года. Она предлагает геймерам выступить в роли жителей фэнтезийного города, которые пытаются понять, кто из них является оборотнем.

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